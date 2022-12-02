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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Араухо не сыграет с Ганой

02 Декабря 2022 • 15:52 Комментировать
Гана
...
Уругвай
1 4.50 X 3.80 2 1.85
Через 0 ч. 27 мин.

Защитник сборной Уругвая Рональд Араухо не сыграет в сегодняшнем матче с Ганой в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Об этом южноамериканская сборная объявила на своём официальном сайте.

Напомним, ранее тренерский штаб каталонской «Барселоны» угрожал Уругваю судебными разбирательствами, если бы Араухо появился на поле в одном из матчей группового этапа чемпионата мира. В каталонском клубе считают, что Рональд ещё не полностью восстановился после травмы и операции на колене.

Если Уругвай сегодня не обыграет Гану, южноамериканская сборная не сможет выйти из группы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Уругвая Рональд Араухо
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ГАНА УРУГВАЙ
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