​Бентанкур травмировался в матче чемпионата мира

В пятницу сборные Ганы и Уругвая проводят матч третьего тура группового этапа чемпионата мира. По ходу первого тайма травму получил уругвайский полузащитник Родриго Бентанкур. Футболист не смог продолжить игру, и на замену вышел Матиас Весино.

На клубном уровне 25-летний Родриго Бентанкур представляет «Тоттенхэм». В лондонский клуб уругваец перебрался летом уходящего года из итальянского «Ювентуса».

Следить за дальнейшим развитием событий в матч Гана – Уругвай можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. К 35-й минуте уругвайцы выигрывают со счётом 2:0.