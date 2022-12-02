Даблин: «Зачем Айю вообще взялся бить пенальти?»

В матче третьего, заключительного тура групповой стадии финальной части катарского чемпионата мира сборная Ганы встречается с командой Уругвая. К 20-й минуте Гана могла повести в счете, арбитр назначил пенальти в пользу африканской команды, однако Джордан Айю, единственный игрок сборной Ганы, участвовавший в легендарном матче 2010 года, пробил его просто ужасно. Дион Даблин, бывший английский нападающий, считает, что Айю не стоило браться за пенальти в такой ситуации:

- Ужасный пенальти. Я понимаю, что есть волнения, но если ты не хочешь бить, не бей. Или отправь мяч точнее в угол, но не так, как в этом случае, - цитирует Даблина BBC Sport.

Следить за событиями игры между сборными Уругвая и Ганы в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.