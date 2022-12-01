Генич сделал прогноз на матч Гана - Уругвай

Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от поединка между национальными сборными Ганы и Уругвая в заключительном туре группового раунда чемпионата мира – 2022.

«Уругваю надо обыгрывать Гану и рассчитывать, что Португалия отберет очки у Южной Кореи. Мне очень хочется, чтобы Уругвай выиграл. Мой прогноз - чистая победа Уругвая», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Поединок между Ганой и Уругваем пройдет в пятницу, 2 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Перед заключительным туром Уругвай занимает последнее место, а Гана располагается на второй строчке.