Суарес стал вторым самым возрастным ассистентом в истории ЧМ

Форвард и капитан сборной Уругвая Луис Суарес стал вторым самым возрастным ассистентом в истории чемпионатов мира. Фактом делится Opta.

В сегодняшнем матче против сборной Ганы (2:0) уругваец ассистировал Джорджиану де Арраскаэте перед вторым голом сборной Уругвая. На сегодняшний день Суаресу 35 лет и 312 дней.

В более зрелом возрасте на чемпионате мира делал ассист только бразилец Кафу. Это случилось в 2006 году в Германии и, что любопытно, также в матче против Ганы. На тот момент Кафу было 36 лет и 20 дней.

К сожалению для «селесте», победа не позволила им выйти из группы. По дополнительным показателям уругвайцы уступили сборной Южной Кореи и остались на третьем месте турнирной таблицы квартета Н.