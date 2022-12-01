​В Гане перед матчем с Уругваем покажут фильм «Миссия отомстить» о драме на ЧМ-2010

В пятницу матч третьего тура группового этапа чемпионата мира проведут сборные Уругвая и Ганы. Команды встретятся впервые с мундиаля 2010 года. Тогда на стадии четвертьфинала уругвайцы победили по пенальти. Африканская команда могла вырвать победу в добавленное ко второму экстра-тайму время, но Асамоа Гьян не реализовал пенальти, назначенный за действие Луиса Суареса. Форвард рукой выбил мяч из своих ворот.

Как сообщает в социальных сетях журналист Джордж Аддо, в Гане в четверг вечером покажут матч «Миссия отомстить» о том драматичном матче.

Напомним, что Луис Суарес отказался извиниться перед Ганой.

Как рука Суареса украла мечту у Ганы – вспоминаем один из самых драматичных матчей на чемпионатах мира