​Суарес отказался извиняться перед Ганой – в 2010 году он рукой выбил мяч из ворот

В пятницу на чемпионате мира пройдёт матч между сборными Уругвая и Ганы. Вероятно, именно эти команды разыграют билет в 1/8 финала мундиаля.

Уругвай и Гана пересекутся впервые с 2010 года, когда они играли в четвертьфинале чемпионата мира в ЮАР. Тогда при счёте 1:1 сборная Ганы была близка к голу на 121-й минуте, но Луис Суарес выбил мяч рукой из своих ворот. Суареса удалили, а Асамоа Гьян не реализовал пенальти. В последовавшей серии одиннадцатиметровых Уругвай оказался сильнее.

Журналист сказал Суаресу, что в Гане его считают «самим дьяволом». Но уругваец отказался извиняться.

«Футболист Ганы не реализовал пенальти, а не я. Я мог бы извиниться, если бы зацепил или травмировал игрока. Но здесь не моя вина», - слова Суареса приводит в социальных сетях журналист Малик Узия.

Как рука Суареса украла мечту у Ганы – вспоминаем один из самых драматичных матчей на чемпионатах мира