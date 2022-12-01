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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Как рука Суареса украла мечту у Ганы – вспоминаем один из самых драматичных матчей на чемпионатах мира

01 Декабря 2022 • 01:37 Комментировать
Гана
...
Уругвай
1 5.10 X 3.75 2 1.70
02.12 18:00

В пятницу вечером на чемпионате мира пройдёт матч между сборными Ганы и Уругвая. Скорее всего, именно эти команды разыграют второй билет в плей-офф от группы Н, поскольку вероятность победы Южной Кореи над Португалией невелика. Автор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» вспоминает прошлый матч Уругвая и Ганы, который вошёл в список самых драматичных в истории чемпионатов мира.

Сборную Ганы обычно недооценивают, хотя в этой стране умеют воспитывать футболистов. Впервые сборная Ганы поразила меня в 2006 году – это был первый чемпионат мира и второй крупный турнир, который я смотрел в своей жизни. В первом туре того мундиаля Чехия разнесла США со счётом 3:0. Та игра как-то врезалась в память – меня очень впечатлила команда с Чехом, Росицки, Недведом, Коллером, которую я, юный тогда болельщик, приметил ещё на Евро-2004, где она дошла до полуфинала. И вот во втором туре чемпионата мира – 2006 Чехию прибивает… Гана. «Что это за сборная вообще?» -  что-то такое подумал я тогда (наверное). «Чёрные звёзды» вышли из группы, а потом проиграли Бразилии в 1/8 финала 0:3. Гана вылетела, но я её запомнил.

А спустя четыре года сборную Гану запомнил не только я, но и весь футбольный мир. Нельзя сказать, что «чёрные звёзды» блистали на мундиале в ЮАР. Из группы они, можно сказать, выползли – с одной победой, обойдя Австралию по разности мячей. Повезло – австралийцы тогда попали под немецкий каток в первом туре, что в итоге и определило положение команд.

Везение Ганы продолжилось. В 1/8 финала она попала не на Англию, как в теории было написано на бумаге, а на США. Американцы тогда обошли англичан в группе, причём не по очкам и даже не по разности мячей, а по числу забитых голов! В паре США – Гана явного фаворита быть не могло. После 90 сыгранных минут на табло горел счёт 1:1, а в экстра-тайме африканцы забили и победили 2:1. Четвертьфинал – это уже круто для Ганы. Дальше – Уругвай.

Перебирая в голове великие матчи, которые мне посчастливилось посмотреть в своей жизни, я нахожу в них одну общую деталь – в их начале никогда не пахло величием. Паоло Мальдини забил «Ливерпулю» уже на первой минуте, но кто тогда знал, что этот матч войдёт в список лучших финалов Лиги чемпионов?

Четвертьфинал чемпионата мира – 2010 между Уругваем и Ганой долгое время казался эдаким среднестатистическим матчем в соответствии, конечно, со стадией и уровнем турнира. Уругвая, как и подобает фавориту, был острее, Гана старалась отвечать в контратаках и на стандартах. Раскачал ту игру Салли Мунтари перед перерывом – африканец пальнул с дальней дистанции и попал, поймав вратаря. Уругвай ответил вскоре после перерыва. Диего Форлан тоже поймал вратаря, который то ли не ожидал, то ли не вовремя среагировал на удар со штрафного вместо, возможно, напрашивающегося навеса. 1:1, и дальше пошла упорная игра с небольшим числом действительно опасных моментов. При этом острее, как и до перерыва, были уругвайцы.

В дополнительное время игра была предельно осторожной – цена возможной ошибки давала о себе знать. И вот – кульминация. 120 минут прошли, но арбитр даёт Гане выполнить штрафной на правом фланге. Идёт подача, скидка, вратарь не попадает по мячу, и тот падает в центр вратарской. Стивен Аппиа бьёт по полупустым – Луис Суарес отбивает мяч ногами, добивание головой – Суарес делал ещё один сэйв… РУКОЙ! Красная карточка форварду, и пенальти для Ганы под победу. Асамоа Гьян бьёт пенальти, и – перекладина! Гьян чуть ли не плачет, а Суарес ликует у входа в подтрибунное помещение. Драма!

Асамоа Гьян, которого перед серией пенальти утешали многие партнёры по сборной, вызвался бить первым. Наверное, многие тогда переживали за этого парня, но на этот раз он чётко попал в правую «девятку». Однако Гана ту серию одиннадцатиметровых проиграла, причём победный для Уругвая гол с «точки» Себастьян Абреау исполнил «паненкой».

Это был действительно великий матч, в концовке которого Луис Суарес украл мечту у Ганы. При этом он спас свою команду, а значит – осуждать его сложно. Правда, Уругвай в итоге остался без медалей, проиграв в полуфинале и в матче за третье место Нидерландам и Германии с одинаковым счётом 2:3. Была ли это расплата? Кто знает.

Александр Тихий


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Луис Суарес Сборная Ганы Сборная Уругвая Асамоа Гьян
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ГАНА УРУГВАЙ
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