Де Арраскаэта стал игроком матча Уругвая против Ганы

Атакующий полузащитник сборной Уругвая Джорджиан де Арраскаэта признан лучшим игроком встречи со сборной Ганы. На его счету – дубль. Матч завершился победой уругвайцев – 2:0.

Правда, не всегда на чемпионате мира для прохода в плей-офф достаточно победить в решающем туре. Его команда уступила сборной Южной Кореи по дополнительным показателям и не прошла в плей-офф мундиаля в Катаре. С четырьмя очками за три встречи «селесте» отправляются домой.

Отметим, что де Арраскаэта забил все два гола уругвайцев на чемпионате мира в Катаре. В первых двух турах команда Диего Алонсо не забивала, несмотря на наличие звёздных нападающих в составе.