Де Арраскаэта прокомментировал вылет Уругвая с ЧМ-2022

Полузащитник уругвайской национальной команды Джорджиан де Арраскаэта высказался о вылете своей сборной с чемпионата мира - 2022.

«Мы сделали все возможное, чтобы выйти из группы, однако этого не произошло. Мы расстроены, поскольку отдали все силы в этой игре. Это результат, который не зависел от нас», — цитирует автора дубля издание RMC Sport. Игрок не стал критиковать арбитра за пенальти, который не был назначен в ворота Ганы, отметив, что команде нужно двигаться дальше.

Напомним, что Уругвай выиграл последний матч в Катаре со счётом 2:0, однако из-за худшей разницы мячей пропустил в 1/8 финала сборную Южной Кореи.