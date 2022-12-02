​Уткин поделился эмоциями от матча Гана – Уругвай

В пятницу вечером на чемпионате мира проходил матч между сборными Ганы и Уругвая. Южноамериканцы победили со счётом 2:0, но при этом обе команды пролетели мимо плей-офф – дальше прошли Португалия и Южная Корея.

Своими эмоциями от матча поделился известный журналист Василий Уткин.

«Я получил настоящее эстетическое наслаждение от матча Уругвай - Гана. Я никогда не видел, чтоб матч-месть (по афише) спустя 12 лет начинался фактически с того же места, на котором остановился первый. С незабитого пенальти Ганы», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Стоит напомнить, что в 2010 году сборная Ганы не забила пенальти Уругваю на 120+ минуте. Это был матч 1/4 финала чемпионата мира. Дальше была серия одиннадцатиметровых ударов, в которой Уругвай взял верх.

«А играли-то лузеры. Сыграли - и по домам поехали, кто потный, кто в слезах», - такими словами Уткин завершил свою публикацию.