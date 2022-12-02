​Гана – единственная команда, которая не забила два пенальти одному сопернику на чемпионатах мира

В 2010 году сборная Ганы имела отличную возможность выйти в полуфинал чемпионата мира. В четвертьфинале против Уругвая при счёте 1:1 в конце второго добавленного тайма африканцы получили право на пенальти, когда Луис Суарес рукой выбил мяч из своих ворот. Асамоа Гьян тогда не реализовал одиннадцатиметровый, попав в перекладину. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее оказались уругвайцы.

В пятницу сборные Ганы и Уругвая снова пересеклись на мундиале – они претендуют на выход в плей-офф. «Чёрные звёзды» по ходу первого тайма заработали пенальти, но Андре Айю не смог его реализовать.

Как сообщает Opta, Гана стала первой командой, которая не забила два пенальти одному сопернику в матчах чемпионата мира (без учёта послематчевых пенальти). Стоит сказать, что история наблюдений начинается с турнира 1966 года.