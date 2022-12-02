Сборная Ганы расстанется с главным тренером

Сборная Ганы после невыхода в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре расстанется с главным тренером Отто Аддо.

Как пишет Sky Sports, план уйти из команды был у тренера ещё с прошлого года, когда он возглавил национальную сборную Ганы. Специалист вместе с его семьёй хочет перебраться в Германию, поэтому решение полностью семейное и не связано с неудачей ганцев на мундиале.

Аддо отметил, что покинул свой пост, даже если бы сборная Ганы стала чемпионом мира. Но такого не случилось от слова совсем – «чёрные звёзды» стали четвёртыми в квартете Н, одержав одну победу в трёх матчах и набрав три очка.