Иньяки Уильямс назвал игрока сборной Ганы, который его больше всего впечатляет

Нападающий сборной Ганы Иньяки Уильямс назвал футболиста, который больше всего его впечатляет в составе африканской команды. Выбор игрока «Атлетико» Бильбао пал на Мохаммеда Кудуса из амстердамского «Аякса», который на этом чемпионате мира отметился уже двумя забитыми голами.

«Мои партнёры по команде часто спрашивают меня, кто больше всех впечатляет в составе сборной Ганы. Я всегда называю имя Мохаммеда Кудуса. «Аякс» становится слишком маленьким клубом для него. Надеюсь, скоро он сделает шаг вперёд и перейдёт в более именитую команду», – цитирует Иньяки Уильямса Liverpool Echo.