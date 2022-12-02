Бывший игрок сборной Уругвая Дарио Силва в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы южноамериканцев выйти в раунд плей-офф чемпионата мира. Напомним, сегодня подопечные Диего Алонсо обязаны побеждать сборную Ганы, иначе команда не выйдет из группы.

Вам нравится сборная Уругвая на этом чемпионате мира?

«Мне кажется, сборная Уругвая показала максимум 50% от того, на что способна. Сегодня мы увидим, покажет ли она себя во всей красе. Беспокоит, что пока команда не забила, игра в атаке настораживает. Хочется, чтобы Уругвай сыграл сегодня ярче, чем в двух предыдущих матчах».

Есть ли опасения, что для Ганы этот матч будет особенным, учитывая чемпионат мира 2010?

«Я не могу говорить за Гану, для Уругвая этот матч особенный, потому что в нём решится, выйдет ли команда в плей-офф. Всё остальное – совсем не важно. Я не думаю, что сборная Ганы будет как-то особенно грубо играть, никто не хочет удалиться и остаться в меньшинстве».

Какой ваш прогноз на игру?

«Я думаю, что эта игра будет очень не похожа на то, что все видели от сборной Уругвая в первых матчах. Все понимают, что нужна только победа, а в идеале – победа с хорошей статистикой. Думаю Уругвай выиграет со счётом 3-1, но хотелось бы, чтобы победа была крупнее».