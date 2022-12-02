Сборная Ганы не забила пенальти, Уругвай ответил голевым дуплетом

Сборные Ганы и Уругвая ведут борьбу за вторую путёвку в плей-офф чемпионата мира из группы Н. На экваторе первого тайма африканцы заработали пенальти, а Андре Айю с 11-метровой отметки не смог переиграть голкипера. Вскоре уже команда Уругвая имела супершанс и реализовала его. Луис Суарес на левом краю штрафной улучил момент для удара - парировано, на добивании первым был Джорджиан де Арраскаэта, который головой добавил мяч в цель. Эта парочка снова здорово отработала спустя шесть минут, после передачи Суареса де Арраскаэта оформил дубль - 2:0. На эту минуту из группы выходят Португалия и Уругвай.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.