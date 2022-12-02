У главного тренера сборной Уругвая Алонсо закончился контракт

У главного тренера сборной Уругвая Диего Алонсо закончился контракт. Напомним, накануне уругвайцы вылетели с мундиаля, заняв в квартете Н третье место. Победы над сборной Ганы (2:0) для прохода дальше оказалось недостаточно.

Диего Алонсо возглавил сборную Уругвая в декабре 2021 года. Он сменил на посту легендарного Оскара Табареса, который возглавлял команду с 2006 года. Соглашение специалиста и cборной было рассчитано до конца чемпионата мира в Катаре.

В каждом из трёх последних чемпионатов мира сборная Уругвая непременно выходила из группы. В 2010 году «селесте» заняли на турнире четвёртое место.