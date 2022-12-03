​Игрок Уругвая ударил локтем директора ФИФА – ему грозит 15 матчей дисквалификации

После матча чемпионата мира против Ганы, в котором сборная Уругвая победила со счётом 2:0, но не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира, уругвайские игроки набросились на арбитра Даниэля Зиберта с претензиями. В процессе жарких споров защитник сборной Уругвая Хосе Хименес случайно ударил Колина Смита – одного из директоров ФИФА. Теперь футболист может столкнуться с серьёзным наказанием в виде дисквалификации на 15 матчей. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo.

Напомним, что сборная Уругвая заняла третье место в своей группе на чемпионате мира, уступив Южной Корее по дополнительным показателям.