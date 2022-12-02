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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Вальверде подразнил судью, но избежал наказания

02 Декабря 2022 • 19:47 Комментировать
Гана
0:2
Уругвай
окончен

В третьем туре группового этапа чемпионата мира играют сборные Ганы и Южной Кореи. По ходу первого тайма арбитр Даниэль Зиберт после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота уругвайской команды. Игроки южноамериканской сборной активно спорили с рефери, выражая своё несогласие, но судья был непреклонен.

Андре Айю не смог реализовать одиннадцатиметровый. После этого полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде начал демонстративно праздновать сэйв своего вратаря прямо перед арбитром. Представитель «Реала» подразнил своими действиями судью, но, судя по протоколу, избежал наказания.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уругвая Федерико Вальверде
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