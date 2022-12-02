На чемпионате мира не осталось не забивавших голы команд

В матче третьего, заключительного тура групповой стадии финальной части катарского чемпионата мира сборная Ганы встречается с Уругваем. К 20-й минуте Гана могла повести в счете, арбитр назначил пенальти в пользу африканской команды, однако Джордан Айю не сумел реализовать его. И сразу после этого уругвайцы забили один гол, а за ним и второй. После этого на чемпионате мира уже не осталось команд, еще не забивавших в Катаре. Уругвай был последней командой, которая не забивала до сегодняшнего дня.

Следить за событиями игры между сборными Уругвая и Ганы в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.