Мунтари: «Игроки сборной Ганы слишком много сидели в соцсетях, потому и не вышли из группы»

Один из лучших футболистов в истории сборной Ганы, Салли Мунтари, поделился своим мнением о причинах неудачи «черных звезд» на чемпионате мира. Сборная Ганы пропустила два мяча в матче последнего тура против Уругвая и не сумела выйти в плей-офф. Впрочем, желанная месть частично все-таки получилась - Уругвай тоже не вышел из группы. Но Мунтари это не особо греет.

- Я не хочу показаться ретроградом, но это ненормально, сидеть в раздевалке перед матчем в тик-токах. Мысли должны быть только о матче, потому что на тебя смотрят 30 миллионов человек, жителей страны, - цитирует слова Мунтари 3Sports.