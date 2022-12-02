​Игроки Уругвая набросились на судью после вылета с чемпионата мира – не обошлось без рукоприкладства

Победы над Ганой со счётом 2:0 сборной Уругвая не хватило для того, чтобы пробиться в 1/8 финала чемпионата мира. Дело в том, что в параллельном матче сборная Южной Кореи вырвала победу над Португалией. Как следствие, корейцы обошли уругвайцев по дополнительным показателям.

После финального свистка группа игроков сборной Уругвая набросилась на главного арбитра Даниэля Зиберта. Судя по всему, претензии игроков были связаны с эпизодом в концовке, когда судья не поставил пенальти и не обратился к ВАР после падения Эдинсона Кавани в чужой штрафной площади.

Даниэль Зиберт как-то растерянно реагировал на «атаку» игроков Уругвая. Сотруднику стадиона даже пришлось ограждать рефери от возмущённых игроков. Один из уругвайцев даже позволил себе оттолкнуть Зиберта рукой. Это серьёзный проступок, за который последует наказание.