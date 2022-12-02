​Суарес – в основе: Гана и Уругвай озвучили составы

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сыграют сборные Ганы и Уругвая. Если Южная Корея не обыграет Португалию, то ганцы и уругвайцы разыграют вторую путёвку в плей-офф в этой группе.

Сборная Ганы выйдет на поле в таком составе: Ати-Зиги, Сейду, Амарти, Салису, Баба, Абдул-Самед, Парти, Кудус, Андре Айю, Джордан Айю, Уильямс.

Сборная Уругвая, в свою очередь, начнёт матч в таком составе: Рочет, Варела, Хименес, Коатес, Оливера, Пельистри, Бентанкур, Вальверде, де Арроскаэта, Нуньес, Суарес.

Матч Гана – Уругвай стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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