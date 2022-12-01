Суарес вспомнил свой эпизод с Кьеллини

Уругвайский форвард Луис Суарес дважды подряд оскандалился на чемпионатах мира - в 2010 году он выбил мяч рукой из пустых ворот в матче с Ганой, а в 2014 укусил Джорджо Кьеллини, за что получил длительную дисквалификацию. Сейчас Суарес сглашается с тем, что тогда, на бразильском Мундиале, сделал глупость. Однако, по его словам, Кьеллини уже простил его за тот эпизод.

- Нельзя жить с чувством мести и переживать прошлое. Я сделал глупость с Кьеллини, это было подловато с моей стороны. Потом нам довелось поиграть друг против друга в клубах, мы обнялись и он простил меня, - цитирует слова ITASportPress.