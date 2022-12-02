​Уругвай не преодолел группу ЧМ впервые за 20 лет

Сборная Уругвая не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира - 2022. Пятничной победы над Ганой со счётом 2:0 южноамериканцам не хватило для того, чтобы подняться на второе место – Южная Корея оказалась выше по дополнительным показателям.

Сборная Уругвая не смогла преодолеть групповой барьер чемпионата мира впервые за 20 лет. В последний раз такое случалось в 2002 году – тогда уругвайцы тоже заняли третье место в своей группе.

В 2006 году Уругвай на чемпионат мира не ездил. В 2010 году команда заняла на мундиале 4-е место, в 2014 году дошла до 1/8 финала, а в 2018 году – до четвертьфинала.