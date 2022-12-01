Тренер сборной Ганы: «Обыграем Уругвай, если сохраним прежний настрой»

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо поделился мыслями о предстоящем матче против Уругвая.

Команды встретятся в рамках заключительного тура группового этапа. На данный момент ганцы занимают вторую строчку с тремя набранными очками, в то время как уругвайцы идут последними с одним баллом в активе.

«Наш соперник знает, что ничьей не хватит для выхода в 1/8 финала, поэтому будет вынужден бросить все силы в атаку. Мы ожидаем, что Уругвай постарается навязать нам свою игру, будет высоко прессинговать, что может сыграть нам на руку – у чужих ворот появится больше свободного пространства. Мы должны найти в себе силы воспользоваться этим и реализовать свои моменты. Уверен, если игроки сохранят прежний настрой, то победа в матче с Уругваем останется за нами», – заявил Аддо на пресс-конференции.