​Суарес: «ФИФА всегда против Уругвая»

Футболисты сборной Уругвая после вылета с чемпионата мира набросились на арбитра, будучи недовольным его работой в игре против Ганы. А Луис Суарес, который в концовке матча чуть не расплакался, обрушился с критикой и на ФИФА.

«Люди в ФИФА и в судейском комитете должны дать объяснения относительно того, на чём они основывают невероятные пенальти, которые назначаются. А сегодня нам не дали пробить два пенальти.

Это не оправдание, но мы должны отвечать на отсутствие власти. После игры я хотел увидеть своих детей, но ФИФА отказала мне, хотя ранее игрок сборной Франции находился со своими детьми на скамейке запасных. Уругвай должен иметь больше власти, ФИФА всегда против Уругвая», - цитирует Суареса портал Goal.