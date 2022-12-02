​Невин: «Орать на арбитра - это недопустимо»

В матче третьего, заключительного тура групповой стадии финальной части катарского чемпионата мира сборная Ганы встречалась с командой Уругвая. Уругвайская команда выиграла, но двух мячей ей не хватило для выхода в плей-офф, и после окончания игры целый ряд игроков Уругвая отправился качать права с арбитрами, причем в весьма бесцеремонной форме. Бывший игрок шотландской сборной Пэт Невин шокирован увиденным:

- Это недопустимо, нельзя орать арбитру в лицо. Уругвайцы должны пенять на самих себя, потому что они реализовали мало моментов, - считает Невин, слова которого цитирует BBC Radio 5.