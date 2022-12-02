​Роналду: «Я сказал игроку Южной Кореи, чтобы он заткнулся»

Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу инцидента с игроком Южной Кореи во время его замены. Как известно, Роналду был заменён в средине второго тайма.

«Игрок Южной Кореи сказал мне быстрее уходить, а я сказал, чтобы он заткнулся. Потому что он не может так говорить – только судья может. Чтобы ни случилось на поле, это всегда там и остаётся», - высказался Роналду в ходе общения с журналистами после матча.

Напомним, что Португалия проиграла Южной Корее со счётом 1:2, несмотря на быстрый забитый гол. Тем не менее, португальская команда сохранила первое место в группе Н.