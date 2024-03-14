Облак получил награду лучшему игроку матча «Атлетико» – «Интер»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак был признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера».

Команда Диего Симеоне добилась победы со счётом 2:1 по итогам основного и дополнительного времени (2:2 по сумме двух встреч), а в серии пенальти обыграла миланцев со счётом 3:2. Героем послематчевых одиннадцатиметровых стал Облак, отразивший удары Алексиса Санчеса и Дэви Классена. «Матрасники» шагнули в четвертьфинал, а словенский вратарь удостоился приза лучшему футболисту поединка от УЕФА.

Ян Облак пропустил семь голов в восьми матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов, дважды сохранив ворота в неприкосновенности.