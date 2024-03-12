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Димарко – о матче с «Атлетико»: «Интер» должен сохранить привычный настрой»

12 Марта 2024 • 22:03 Комментировать
Атлетико М
...
Интер Милан
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Через 23 ч. 0 мин.

Левый защитник миланского «Интера» Федерико Димарко ответил на вопросы журналистов в преддверии ответного матча против мадридского «Атлетико».

Команда Симоне Индзаги выиграла первый матч, прошедший в Милане, с минимальным счётом. Единственным голом тогда отметился Марко Арнаутович, поразивший ворота на 79-й минуте.

«Наше преимущество минимально, поэтому нам следует избегать расслабленности. Мы должны сыграть со своим привычным настроем, как будто счёт 0:0, и не отходить от своего футбола.

Мы знаем, какова атмосфера на стадионе «Атлетико» – её можно прочувствовать, даже когда смотришь матч по телевизору. Это будет похоже на то, что наш соперник испытал на «Сан-Сиро». 

Конечно, мы хотим снова дойти до конца в Лиге чемпионов, но нам предстоит очень непростая игра», – цитирует Sky Sport Димарко.

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