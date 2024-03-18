Маротта – о вылете «Интера» из Лиги чемпионов: В еврокубках не всегда побеждает сильнейший

«Интер» не заслуживал вылета из Лиги чемпионов, заявил генеральный директор итальянского клуба Джузеппе Маротта.

По его словам, «чёрно-синие» прошли бы «Атлетико» в 1/8 финала, если бы в турнире действовало правило выездного гола, как раньше.

Напомним, «Интер» в первой встрече на своём поле победил со счётом 1:0, а на выезде уступил 1:2. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты мадридского клуба, что позволило им пройти в следующий раунд Лиги чемпионов.

- В национальных первенствах всегда побеждает та команда, которая сильнее. В еврокубках же не всегда побеждает сильнейший. Если бы был старый регламент с правилом выездного гола, то мы прошли бы дальше. Между нами не было большой разницы, - цитирует Маротту журналист Николо Скира.