«Интер» не одержал ни одной победы в последних 11 выездных матчах ЛЧ против испанских команд

Мадридский «Атлетико» продлил серию неудач миланского «Интера» в Испании.

Команды обменялись домашними победами в противостоянии 1/8 финала – игровое время завершилось с общим счётом 2:2. «Матрасники» оказались более готовыми к послематчевой серии пенальти, выиграв её со счётом 3:2. По данным Football on TNT Sports, «нерадзурри» не знают побед в выездных поединках с соперниками из Испании в Лиге чемпионов уже на протяжении 11 игр кряду. В трёх случаях была зафиксирована ничья, а восемь раз успех праздновали оппоненты миланцев.

«Атлетико» стал последним четвертьфиналистом текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Своего соперника по следующей стадии коллектив Диего Симеоне узнает в пятницу.