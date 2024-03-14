«Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти

«Интер» и «Атлетико» сыграли в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/8 финала состоялся 13 марта на стадионе «Цивитас Метрополитано».

Одна из самых интригующих пар, одно из самых непредсказуемых противостояний. «Интер», который выиграл 14 матчей из последних 15, и буквально снёс всех в чемпионате Италии, был бы явным фаворитом против большого списка команд. Но 1:0 в первом матче ничего не гарантируют, если вы играет против «Атлетико» Диего Симеоне. Наверное, лучших кубковых бойцов. У «матрасников» просто в крови любовь к матчам на вылет и врождённая стойкость к нервным противостояниям.

И обе команды сразу показали, что готовы хороши. Скорости отличные, атаки – регулярные. Уже на шестой минуте Лино убежал от Павара, срезал угол и метров с 12 пробил в дальний. Зоммер потащил в броске. В ответ Чалханоглу выпилил передачу из центра, разогнав Дюмфриса примерно по тому же маршруту. Голландец пробил в ближний от себя угол, но Облак справился и с этим ударом, и со вторым.

Подача Эрмосо с левого края как-то нашла одинокого Морату в центре штрафной площади. Альваро пробил головой метров с 10, но Зоммер вновь растянулся удачно. Счёт всё-таки был открыт на исходе получаса игры. Шикарную атаку организовали миланцы. Бастони с левого фланга отпасовал на Бареллу, Николо в касание выкатил мяч на одиннадцать метров набежавшему Димарко. Федерико неотразимо пробил в касание – 0:1.

Но темп матча был такой, что моментально сравняли счёт хозяева. Коке подхватил мяч у чужой штрафной площади и закинул на Гризманна. Через рикошет от Павара мяч достался Антуану, который метров с семи расстрелял голкипера – 1:1. Второй тайм получился более закрытым. Как-то незаметно территорию захватил «Интер». Вперёд миланцы бегали с оглядкой, но зато сдерживали атаки «Атлетико», лишив соперника мяча. Постепенно темп упал.

Такой сценарий конечно был на руку «Интеру». Но «Атлетико» не торопился рисковать, копил силы на финальный штурм. Только после 70-й минуты Диего Симеоне произвёл первые замены в матче: Корреа и Рикельме вышли вместо Де Пауля и Лино. И в это время «Интер» мог снять все вопросы, но две отменные передачи Лаутаро ушли в никуда. Тюрам пальнул выше перекладины, а Барелла метров с 14 направил мяч точно в Облака.

И зря «Интер» тогда не решил, ведь финальный штурм «Атлетико» удался. Сначала Депай поймал отскок и проверил на прочность штангу, а уже через минуту праздновал гол. Помог ему отличный прострел Коке, Мемфис мяч обработал и вторым касанием упаковал в угол – 2:1. Игра перетекла в овертайм. Который команды начали бодро. После кросса Биссека без помех бил Тюрам, но направил мяч выше ворот. У «матрасников» после прострела Рикельме бил Депай, проткнувший мяч точно по позиции Зоммера.

Дальше футболисты больше лежали на газоне, чем играли. Уже в спокойном темпе игра докатилась до серии пенальти. Начали уверенно - Чалханоглу и Депай свои попытки реализовали без вопросов. А потом на авансцену вышли вратари. Облак парировал удары Санчеса и Классена, а Зоммер - только Сауля. Гостям больше нельзя было промахиваться, но в пятой попытке Лаутаро пальнул куда-то на трибуны, игроку хозяев даже не пришлось подходить к точке. «Атлетико» побеждает по пенальти – 3:2 и проходит дальше. «Интер» в этом году до финала Лиги чемпионов уже точно не доберётся.