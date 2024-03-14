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«Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти

14 Марта 2024 • 01:46 Комментировать (5)
Атлетико М
2:1
Интер Милан

«Интер» и «Атлетико» сыграли в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/8 финала состоялся 13 марта на стадионе «Цивитас Метрополитано».

Протокол игры  
Атлетико М

2:1

(3:2 по пен.)

Интер Милан
  33'Димарко Федерико (0:1)
(1:1) Гризманн Антуан35'  
(2:1) Депай Мемфис87'  
Облак ЯнСавич СтефанВитсель АксельЭрмосо Марио  41'Молина Науэль 79' (Ривас Пабло Барриос ( 79') Лино Сэмуел 71' (Корреа Анхель ( 71') Льоренте Маркос 98' (Аспиликуэта Сесар ( 98') Де Пауль Родриго 71' (Рикельме Родриго ( 71') Коке Хорхе  90'Мората Альваро 79' (Депай Мемфис ( 79') Гризманн Антуан 106' (Ньигес Сауль ( 106')
Запасные: Мандава РейнилдуВермирен АртурМолдован ХорациуГабриэль ПаулистаГомис Антонио
Зоммер ЯннПавар БенжаменДе Врей СтефанБастони Алессандро 73' (Дармиан Маттео ( 73') Дюмфрис Дензел 73' (Ачерби Франческо ( 73'  105') Барелла Николо 84' (Фраттези Давиде ( 84') Чалханоглу Хакан  104'Мхитарян Генрих 111' (Классен Дэви ( 111') Димарко Федерико 84' (Биссекк Янн-Аурель ( 84'  118') Мартинес ЛаутароТюрам Маркус 103' (Санчес Алексис ( 103')
Запасные: Аудеро ЭмильСарр АмадуАслани КристьянСтанкович АлександарБушанан ТажонДи Дженнаро Раффаэле
13 марта. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

Одна из самых интригующих пар, одно из самых непредсказуемых противостояний. «Интер», который выиграл 14 матчей из последних 15, и буквально снёс всех в чемпионате Италии, был бы явным фаворитом против большого списка команд. Но 1:0 в первом матче ничего не гарантируют, если вы играет против «Атлетико» Диего Симеоне. Наверное, лучших кубковых бойцов. У «матрасников» просто в крови любовь к матчам на вылет и врождённая стойкость к нервным противостояниям.

И обе команды сразу показали, что готовы хороши. Скорости отличные, атаки – регулярные. Уже на шестой минуте Лино убежал от Павара, срезал угол и метров с 12 пробил в дальний. Зоммер потащил в броске. В ответ Чалханоглу выпилил передачу из центра, разогнав Дюмфриса примерно по тому же маршруту. Голландец пробил в ближний от себя угол, но Облак справился и с этим ударом, и со вторым.

Подача Эрмосо с левого края как-то нашла одинокого Морату в центре штрафной площади. Альваро пробил головой метров с 10, но Зоммер вновь растянулся удачно. Счёт всё-таки был открыт на исходе получаса игры. Шикарную атаку организовали миланцы. Бастони с левого фланга отпасовал на Бареллу, Николо в касание выкатил мяч на одиннадцать метров набежавшему Димарко. Федерико неотразимо пробил в касание – 0:1.

Но темп матча был такой, что моментально сравняли счёт хозяева. Коке подхватил мяч у чужой штрафной площади и закинул на Гризманна. Через рикошет от Павара мяч достался Антуану, который метров с семи расстрелял голкипера – 1:1. Второй тайм получился более закрытым. Как-то незаметно территорию захватил «Интер». Вперёд миланцы бегали с оглядкой, но зато сдерживали атаки «Атлетико», лишив соперника мяча. Постепенно темп упал.

Такой сценарий конечно был на руку «Интеру». Но «Атлетико» не торопился рисковать, копил силы на финальный штурм. Только после 70-й минуты Диего Симеоне произвёл первые замены в матче: Корреа и Рикельме вышли вместо Де Пауля и Лино. И в это время «Интер» мог снять все вопросы, но две отменные передачи Лаутаро ушли в никуда. Тюрам пальнул выше перекладины, а Барелла метров с 14 направил мяч точно в Облака.

И зря «Интер» тогда не решил, ведь финальный штурм «Атлетико» удался. Сначала Депай поймал отскок и проверил на прочность штангу, а уже через минуту праздновал гол. Помог ему отличный прострел Коке, Мемфис мяч обработал и вторым касанием упаковал в угол – 2:1. Игра перетекла в овертайм. Который команды начали бодро. После кросса Биссека без помех бил Тюрам, но направил мяч выше ворот. У «матрасников» после прострела Рикельме бил Депай, проткнувший мяч точно по позиции Зоммера.

Дальше футболисты больше лежали на газоне, чем играли. Уже в спокойном темпе игра докатилась до серии пенальти. Начали уверенно - Чалханоглу и Депай свои попытки реализовали без вопросов. А потом на авансцену вышли вратари. Облак парировал удары Санчеса и Классена, а Зоммер - только Сауля. Гостям больше нельзя было промахиваться, но в пятой попытке Лаутаро пальнул куда-то на трибуны, игроку хозяев даже не пришлось подходить к точке. «Атлетико» побеждает по пенальти – 3:2 и проходит дальше. «Интер» в этом году до финала Лиги чемпионов уже точно не доберётся.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Атлетико Мадрид

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Комментарии (5) Все комментарии
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Milano Barcelona
14 Марта 2024 в 02:06
Очень жаль, но Интер сам виноват, надо было реализовать свои шансы при счете 1:1 и не пропускать этот гол в конце основного времени. А там дальше пенальти-лотерея, где удачнее оказались испанцы. Все же Интер так и остался неудачником Лиги чемпионов, какой-то синдром у нерадзурри в этом турнире, хотя и состав бал отличный в этом сезоне, игра поставлена, в прошлом сезоне Ситм больше фартануло в финале. В то же время отмечу хорошую игру Атлетико, не ожидал, что команда Симеоне покажет такую яркую игру. Интеру остаётся бороться за Скудетто, это будет хорошей наградой команде Индзаги.
375297059505
14 Марта 2024 в 01:54
Браво, Атлетико... игра была зрелищной, волнообразной... встречались команды оборонительного характера... но я, сегодня не увидел от Атлетико обороны от слова "совсем"... в результате чего у Интера было несколько 100% моментов... а вот атлеты_красавцы... давили... какие комбинации? ну и стадион? Это что-то... жду, когда Барселона вернется домой
FORZAYOU
14 Марта 2024 в 01:51
Принтер не привык страдать в этом сезоне. Вот и поплатились. А для Атлетико это был очередной матч на зубах. Всё ипо делу.
intermerdano
14 Марта 2024 в 01:54
Маротта не смог занести просто)
CELTIC FROST
14 Марта 2024 в 01:49
ЖЖЖааалллььь.
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