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«Интер» лишился двух игроков перед матчем с «Атлетико»

11 Марта 2024 • 20:10 Комментировать
Атлетико М
...
Интер Милан
1 2.90 X 3.20 2 2.50
13.03 23:00

Футболисты «Интера» Марко Арнаутович и Карлос Аугусто, скорее всего, пропустит ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

Как сообщает пресс-служба клуба, у Арнаутовича растяжение мышц правого бедра, а у Аугусто растяжение икроножной мышцы.

Ответный матч между «Атлетико» и «Интером» пройдёт 13 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В первой игре миланский клуб одержал победу с минимальным счетом.

В активе Арнаутовича в текущем сезоне 29 матчей во всех турнирах, четыре гола и три результативные передачи. Аугусто провёл шесть игр.


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