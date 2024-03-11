«Интер» лишился двух игроков перед матчем с «Атлетико»

Футболисты «Интера» Марко Арнаутович и Карлос Аугусто, скорее всего, пропустит ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

Как сообщает пресс-служба клуба, у Арнаутовича растяжение мышц правого бедра, а у Аугусто растяжение икроножной мышцы.

Ответный матч между «Атлетико» и «Интером» пройдёт 13 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В первой игре миланский клуб одержал победу с минимальным счетом.

В активе Арнаутовича в текущем сезоне 29 матчей во всех турнирах, четыре гола и три результативные передачи. Аугусто провёл шесть игр.