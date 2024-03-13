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Маротта – о новом контракте Лаутаро Мартинеса: «Не вижу никаких проблем»

13 Марта 2024 • 22:58 Комментировать
Атлетико М
0:0
Интер Милан
1 2.95 X 3.30 2 2.50
1-й тайм

Генеральный директор миланского «Интера» поделился обновлёнными данными о переговорах с Лаутаро Мартинесом по новому контракту.

Очередной вопрос о ситуации с капитаном «нерадзурри» прозвучал в СМИ перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором команда Симоне Индзаги сыграет в Мадриде против местного «Атлетико».

«Мы хотим, чтобы Лаутаро остался и подписал контракт, он хочет того же. Он наш капитан, ему здесь нравится, поэтому я не вижу никаких проблем в заключении соглашения – нужно просто дождаться нужного момента и никуда не торопиться», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Маротты.

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