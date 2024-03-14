Коке: «Меня не волнует, кто будет нашим соперником в 1/4 финала»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке пообщался с журналистами после выхода своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Матрасники» одолели миланский «Интер» на стадии 1/8 финала благодаря победе в серии послематчевых пенальти.

В пятницу состоится жеребьёвка следующей стадии турнира, и у капитана мадридцев спросили, с каким соперником он предпочёл бы встретиться: «Меня это не волнует. Если ты хочешь выйти в финал или выиграть турнир, ты должен обыгрывать любую команду», – заявил в послематчевом интервью Коке.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов также сыграют мадридский «Реал», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Арсенал», «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».