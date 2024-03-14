«Атлетико» – рекордсмен Лиги чемпионов по победам в серии пенальти

Мадридский «Атлетико» установил рекорд Лиги чемпионов по победам, добытым в серии послематчевых пенальти.

Испанский коллектив выбил из турнира «Интер» благодаря двум спасениям Яна Облака и промаху Лаутаро Мартинеса в послематчевой серии. Общий счёт противостояния – 2:2, итог серии пенальти – 3:2.

«Атлетико» выиграл послематчевые одиннадцатиметровые уже в третий раз в рамках Лиги чемпионов – рекорд турнира, сообщает Opta. Также «матрасникам» принадлежит рекорд по общему количеству проведённых серий в турнире – четыре (единственное поражение – финал против мадридского «Реала» в 2016 году).