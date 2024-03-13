Симеоне не проигрывал в плей-офф Лиги чемпионов дома

В среду вечером «Атлетико» проведёт ответный матч против «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После поражения в Италии со счётом 0:1 команде Диего Симеоне придётся отыгрываться.

Как сообщает SegundasPartes, Симеоне в качестве тренера ещё не проигрывал домашние матчи плей-офф Лиги чемпионов. В 15 таких матчах было зафиксировано девять побед «Атлетико» при шести ничьих. Более того, в 12 из 15 этих игр «матрасники» не пропускали.

Матч «Атлетико» - «Интер» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.