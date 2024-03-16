Онопко объяснил, почему Лаутаро Мартинес и Санчес не забили пенальти в матче «Атлетико»

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко ответил на вопрос о том, почему нападающие «Интера» Лаутаро Мартинес и Алексис Санчес не смогли забить пенальти в матче с «Атлетико».

Напомним, по итогам двухматчевого противостояния «Атлетико» выбил из 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер», одержав победу в серии пенальти.

«Это дело случая. Усталость накопилась — против «Атлетико», да еще за 120 минут, все ресурсы израсходуешь», — цитирует Онопко Livesport.

По мнению эксперта, «Интеру» проще действовать в матчах против команд, играющих в открытый футбол.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с «Боруссией» Дортмунд, а «Интер» теперь сосредоточится на Серии А, где близок к трофею.