Агент Мартинеса – о промахе игрока с пенальти: Лаутаро сильный человек, он понимает, что это футбол

Агент форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса Алехандро Камано дал свой комментарий после неудачного пенальти в исполнении своего клиента в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

Напомним, «Интер», победивший в первой игре со счётом 1:0, проиграл в ответной встрече 1:2. В серии послематчевых пенальти у итальянцев промахнулись Мартинес и Алексис Санчес, в итоге «Атлетико» прошёл в следующую стадию.

- Лаутаро является сильным человеком, он понимает, что это футбол. Он разочарован, но по-прежнему счастлив в клубе, он чувствует, что на нём ответственность как на капитане команды.

Теперь ему вместе с клубом нужно сосредоточиться на следующей цели и снова стараться успешно выступить в Лигу чемпионов в следующем сезоне, но команде нужно усиление состава, - передаёт слова Камано Football Italia.