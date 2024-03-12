Симеоне: «Лаутаро Мартинес — игрок мирового уровня»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о форварде миланского «Интера» Лаутаро Мартинесе.

«Лаутаро — игрок мирового уровня. Он один из лучших в Европе. Он доказал это не только в «Интере», но и в сборной Аргентины», — приводит слова Симеоне Calciomercato.

В сезоне-2023/24 аргентинский нападающий провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

В среду, 13 марта, «Атлетико» примет дома «Интер» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Свисток арбитра о начале поединка должен будет прозвучать в 23:00 по мск.