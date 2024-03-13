«Атлетико» забил свой 18-й гол в нынешней Лиге чемпионов – больше только у одной команды

Мадридский «Атлетико» вернул интригу в противостояние с миланским «Интером», отыграв один гол.

Федерико Димарко открыл счёт в сегодняшнем матче, поразив ворота «матрасников» на 33-й минуте, однако спустя всего две минуты Антуан Гризманн установил равенство на табло. Гол француза стал для «Атлетико» 18-м в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – второй показатель после «Манчестер Сити» (24). Коллектив Диего Симеоне забил 17 мячей на групповом этапе, а в плей-офф отпраздновал взятие ворот впервые.

Общий счёт противостояния остаётся за «Интером» – 2:1. Впереди второй тайм, текстовую трансляцию которого можно увидеть на сайте LiveResult.