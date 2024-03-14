Де Врей – о вылете от «Атлетико»: «Мы не сыграли так, как обычно играет «Интер»

Защитник миланского «Интера» Стефан де Врей прокомментировал поражение от мадридского «Атлетико».

«Нерадзурри» не смогли удержать преимущество, добытое в первом матче (1:0), уступив со счётом 1:2 в Мадриде. «Матрасники» прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря победе в серии послематчевых пенальти, а «Интер» завершил выступление в турнире на стадии 1/8 финала.

«Этим вечером мы не были тем «Интером», которым обычно являемся. Нам удалось выйти вперёд в сегодняшнем матче, но, к сожалению, мы не удержали счёт.

Мы все очень разочарованы, но в нашей команде отличный дух. Сегодня всё прошло неудачно, однако мы всё равно проводим отличный сезон. Нужно закончить работу, которую мы начали в июле прошлого года», – приводит журналист Даниэле Мари слова де Врея.