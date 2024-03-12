Симоне Индзаги: «Я не могу предугадать, как будет играть «Атлетико»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос о тактических построениях соперника по предстоящему матчу – мадридского «Атлетико».

В среду в столице Испании состоится ответный матч команд в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой «нерадзурри» со счётом 1:0.

«Я не могу предугадать, каким будет план Диего Симеоне на игру. «Атлетико» играет по той же системе, что и мы, но иногда меняется. Однако это не имеет большого значения – гораздо важнее конкретные игроки. Мне повезло, что у нас отличный состав. Мы хотим продолжить наш путь в турнире после этого матча», – приводит журналист Даниэле Мари слова Индзаги.