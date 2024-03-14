​Симоне Индзаги: «Разочарованы, теперь все цели - это Скудетто»

Итальянский «Интер» покинул Лигу чемпионов, проиграв в серии пенальти мадридскому «Атлетико». Наставник итальянского клуба Симоне Индзаги не стал скрывать своего разочарования итогами матча, но выразил уверенность в том, что его команда отыграется в чемпионате.

- Весь клуб разочарован, и это нормально. Но мы должны гордиться своим сезоном в Лиге чемпионов. В этом матче мы должны были играть чуть лучше, особенно во втором тайме, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it.

И, надо сказать, ошибиться в этом у Индзаги практически нет шансов, учитывая преимущество его команды в турнирной таблице.