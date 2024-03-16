Онопко: «Атлетико» — чисто тренерская команда»

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко высказался о проходе «Атлетико» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Напомним, в 1/8 финала «Атлетико» выбил из турнира миланский «Интер».

Специалист заявил, что все знают, как подопечные Диего Симеоне могут настроиться на один конкретный поединок.

«Они могут не настроиться на «Кадис», но в больших матчах такое исключено. Чисто тренерская команда», — цитирует Онопко Livesport.

Тренер добавил, что ему нравится футбол «Атлетико», несмотря на закрытую игру.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с дортмундской «Боруссией».