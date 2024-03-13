Гризманн находится в двух голах от бомбардирского рекорда «Атлетико» в ЛЧ за сезон

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн забил свой очередной гол в Лиге чемпионов.

Лидер атаки «матрасников» поразил ворота миланского «Интера» на 35-й минуте ответного матча 1/8 финала. Это шестой точный удар Гризманна в восьми поединках текущего розыгрыша самого престижного еврокубка. Французу осталось забить всего дважды, чтобы повторить клубный рекорд по голам в Лиге чемпионов за один сезон, установленный Диего Костой в кампании-2013/14 (восемь голов).

Команды ушли на перерыв при счёте 1:1. Общий счёт противостояния – 2:1 в пользу «нерадзурри». Следить за вторым таймом можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция матча.