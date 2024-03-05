Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн сможет принять участие в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов с миланским «Интером».

По информации Mundo Deportivo, французский футболист восстановился после своего повреждения и сыграет против «Интера». При этом сообщается, что не исключен выход Гризманна на поле в предстоящей игре чемпионата Испании с «Кадисом».

В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 36 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 18 мячей и стал автором семи результативных передач.

Напомним, встреча «Атлетико» с «Кадисом» пройдет 9 марта, а с «Интером» — 13 марта.