Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн сможет сыграть с «Интером» слухи

05 Марта 2024 • 16:07 Комментировать
Атлетико М
...
Интер Милан
13.03 23:00

Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн сможет принять участие в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов с миланским «Интером».

По информации Mundo Deportivo, французский футболист восстановился после своего повреждения и сыграет против «Интера». При этом сообщается, что не исключен выход Гризманна на поле в предстоящей игре чемпионата Испании с «Кадисом».

В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 36 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 18 мячей и стал автором семи результативных передач.

Напомним, встреча «Атлетико» с «Кадисом» пройдет 9 марта, а с «Интером» — 13 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Атлетико Мадрид Кадис Антуан Гризманн ещё теги

Новости по матчу

24 Февраля
21:33
Костакурта назвал двух главных конкурентов «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 1
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТЛЕТИКО М ИНТЕР МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей «Реал» готовит громкую продажу звезды команды Судья объяснил скандальное удаление Беллингема ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Как фактор «Барселоны» может помешать Холанну стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией», игрок хочет в АПЛ
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала»
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Марта
18:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» начала переговоры с Кубарси по новому контракту слухи
16:58 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Барселоны» Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу»
16:37 · Испания. Ла Лига
Камавинга ответил, является ли «Реал» фаворитом на победу в Лиге чемпионов
16:30 · Испания. Ла Лига
​В «Барселоне» возникло беспокойство из-за Педри
16:07 · Испания. Ла Лига
Гризманн сможет сыграть с «Интером» слухи
15:46 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мы поговорили с Дьякаби и увидели его в хорошем расположении духа»
15:40 · Испания. Ла Лига
Мостовой считает, что Захарян должен остаться в «Реал Сосьедаде»
15:40 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Реал» - лучший клуб для работы»
15:38 · Испания. Ла Лига
Камавинга – о матче с «Валенсией»: «Никогда не видел ничего подобного в футболе»
15:36 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался насчёт роликов «Реала» о судействе
15:33 · Испания. Ла Лига
Камавинга ответил, обсуждается ли в раздевалке «Реала» трансфер Мбаппе
15:26 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти раскрыл секрет своих успехов
15:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Беллингем ошибочно получил красную карточку, он не оскорбил судью»
15:15 · Испания. Ла Лига
​Майораль не сыграет в этом сезоне – он второй лучший бомбардир Ла Лиги
14:59 · Испания. Ла Лига
​Второй лучший бомбардир Ла Лиги получил серьёзную травму
Все новости
Рекомендуем