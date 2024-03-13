Деменко: «У «Интера» есть задел, но «Атлетико» и не из таких моментов выбирался»

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Атлетико» и «Интером».

«Фаворита здесь выделить очень сложно. Обе команды достаточно бойцовские такие. В Италии «Интеру» повезло чуть больше. Матч будет очень интересным, поскольку встречаются две сверхвысококлассные команды. Борьба, скорость, накал - у них все на уровне. Да, у «Интера» есть задел, но он слишком мал. «Атлетико» и не из таких моментов выбирался. Мотивация запредельная у обеих команд.

Но все-таки рискну предположить, что «Интер» смотрится чуточку сильнее. На этом этапе Лиги чемпионов этот матч точно самый интересный. На стадии 1/8 финала эти команды как-то стоят особняком. Сам стиль команд еще вызывает симпатию», - сказал Деменко.

Матч «Атлетико» - «Интер» начнется в 23:00. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.